Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold начали ломаться в первый день использования

После снятия защитной пленки экран либо чернеет, либо покрывается трещинами.

Журналисты и блогеры пожаловались в сети на складной смартфон Galaxy Fold от компании Samsung. Они заявили, что телефон сломался в первый день использования. В Twitter появились фото и видео с лагающим устройством.

Например, Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что после снятия защитной пленки на экране на месте сгиба образовалась трещина. С такой же проблемой столкнулись несколько его знакомых, причем они не удаляли пленку.

Блогер Маркес Браунли заявил о другой неприятности. После снятия защитной пленки дисплей его устройства почернел и стал совсем "мертвым". Он предупредил своих читателей в Twitter, что пленка только выглядит, как защитная, однако удалять ее нельзя.

Основной экран складного смартфона Galaxy Fold имеет диагональ 4,6 дюйма и разрешение 1960×840. В разложенном видео экран увеличивается до 7,3 дюймов и иммет разрешение 2152×1536. Старт продаж в России назначен на конец апреля 2019 года. Стоить такой телефон будет от 1980 долларов (более 126 тысяч рублей).

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Фото: Twitter / Mark Gurman, Marques Brownlee

Видео: Twitter / Steve Kovach, YouTube / Samsung