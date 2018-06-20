В России появится голосовой помощник "Санёк" для любителей выпить

Предложения будут выдаваться из приложения iDrink.

Компания iDrink разрабатывает нового голосового помощника для любителей алкоголя. Ассистента будут звать Санёк.

По словам разработчиков, голосовой помощник будет синхронизировать данные о местоположении пользователя и питейных заведениях поблизости. Предложения будут выдаваться из приложения iDrink и формироваться на основе уже выпитых когда-то напитков. Если у пользователя нет истории, то Санёк будет предлагать напитки из Топ-10 самых популярных.

Запустить помощника можно будет по команде: "Санёк, вино" (или название любого другого напитка). Также он будет активироваться после фразы "Санёк, хочу выпить".

Сейчас компания проводит кастинг голосов. Не исключено, что Санька озвучит Михаил Боярский или Сергей Шнуров. Им уже направлены предложения.

Голосовой помощник будет доступен на Android и IOS уже в 2019 году. Чтобы его использовать, нужно будет установить бесплатное приложение iDrink.

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Фото: pixabay.com