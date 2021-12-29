Робот будет узнавать у петербуржцев, пришел ли к ним врач

Вызвать врача можно по телефону "122".

Петербуржцев предупредили, что после вызова врача на дом вам будет звонить голосовой помощник. Робот по имени Виктория будет уточнять, приходил ли к вам врач. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Из-за роста заболевших коронавирусом количество вызовов многократно возросло. Некоторые петербуржцы не могли дозвониться до службы "122", поэтому количество операторов увеличили.

Нужно убедиться, что никто не остался без необходимого осмотра врача и рекомендаций, и исключить возможные технические ошибки при закрытии заявок. комитет по информатизации и связи.

После того, как в систему поступит информации о закрытии заявки, вам позвонит Виктория. Звонок поступит с номера +7 812 246 51 22.

Таким образом ведомство сможет собрать статистику и усилить учреждения здравоохранения.

Фото: Piter.TV