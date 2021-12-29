  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Робот будет узнавать у петербуржцев, пришел ли к ним врач
Сегодня, 17:08
520
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Робот будет узнавать у петербуржцев, пришел ли к ним врач

0 0

Вызвать врача можно по телефону "122".

Петербуржцев предупредили, что после вызова врача на дом вам будет звонить голосовой помощник. Робот по имени Виктория будет уточнять, приходил ли к вам врач. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Из-за роста заболевших коронавирусом количество вызовов многократно возросло. Некоторые петербуржцы не могли дозвониться до службы "122", поэтому количество операторов увеличили. 

Нужно убедиться, что никто не остался без необходимого осмотра врача и рекомендаций, и исключить возможные технические ошибки при закрытии заявок.

комитет по информатизации и связи. 

После того, как в систему поступит информации о закрытии заявки, вам позвонит Виктория. Звонок поступит с номера +7 812 246 51 22.

Таким образом ведомство сможет собрать статистику и усилить учреждения здравоохранения. 

Фото: Piter.TV

Теги: 122, врач, голосовой помощник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии