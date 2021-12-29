В Петербурге увеличили количество операторов службы "122" до 400 после сбоя

При необходимости будут увеличивать количество операторов.

Число операторов операторов Единой региональной информационно-справочной службы "122" увеличили после недавнего сбоя. Об этом сообщил вице-губернатора Станислава Казарина в социальных сетях.

По словам Казарина, утром 24 января линия службы была перегружена звонками горожан, которые хотели вызвать врача на дом. Пиковая нагрузка пришлась на период с 8 до 10 утра.

Так, в настоящее время увеличили количество операторов и расширили цифровые каналы связи – время ожидания ответа сократилось. В региональной системе задействовано 400 сотрудников.

Он добавил, что при необходимости будут увеличивать количество операторов.

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