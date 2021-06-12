К осени операторы начнут ограничивать каналы связи

Как только операторы исчерпают существующую пропускную способность, они начнут вводить ограничения для конечных пользователей.

На Night Telecom Forum, проходившем в Санкт-Петербурге 24 июня, руководитель направления развития телеком-бизнеса компании Транстелеком Илья Гуденко представил прогноз относительно последствий моратория на расширение зарубежных каналов связи, введённого в России в марте 2026 года. По его оценке, реальные изменения для пользователей станут заметны в августе–сентябре, когда имеющиеся у операторов каналы заполнятся, и те начнут ограничивать пропускную способность для абонентов.

Гуденко пояснил, что объёмы интернет-трафика подвержены сезонным колебаниям: с марта по июль наблюдается традиционный спад, после чего нагрузка растёт и достигает пика к декабрю–январю. Это означает, что в ближайшие месяцы операторы столкнутся с дефицитом ресурсов, поскольку новые линии в условиях моратория заказывать запрещено.

Таким образом, к концу лета—началу осени пользователи могут почувствовать первые ограничения в работе сети, так как операторы будут вынуждены управлять имеющейся пропускной способностью, распределяя её между абонентами и сервисами.