  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Операторы мобильной связи заявили, что перебои не связаны с их работой
Сегодня, 15:18
127
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Операторы мобильной связи заявили, что перебои не связаны с их работой

0 0

Представители операторов прокомментировали новости о перебоях с мобильной связью в Подмосковье.

Операторы мобильной связи "Билайн" и "МегаФон" заявили, что перебои не связаны с их работой. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службы компании.

Представители операторов прокомментировали новости о перебоях с мобильной связью в Подмосковье. В "МегаФоне" отметили, что их сеть работает стабильно и без ограничений. В "Билайне" посоветовали абонентам пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет.

Ранее автоэксперт назвал ожидаемым уход General Motors с китайского рынка.

Фото: pxhere.com

Теги: мобильная связь, операторы, перебои
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии