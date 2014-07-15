В России завершили испытания сервиса для идентификации БПЛА без сотовой связи

Речь идет о проекте Drone ID.

На российской территории успешно завершились испытания сервиса Drone ID, позволяющего специалистам идентифицировать гражданские авиабеспилотники с помощью мобильного гаджета в режиме реального времени без сотовой связи. Соответствующие данные журналистам предоставили представители пресс-службы АО "ГЛОНАСС". Известно, что министерство по транспорту совместно с региональным правительством Сахалинской области, АО "ГЛОНАСС" и беспилотной авиакомпанией "Аврора-БАС" закончили тестирование проекта в режиме реального времени. Речь идет об использовании гражданских авиабеспилотников при помощи смартфонов в условиях полного отсутствия сотовой связи.

Технология расширит функциональные возможности единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", разработанной по поручению президента страны. сообщение от пресс-службы АО "Глонасс"

На Международном форуме беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" продемонстрировали идентификацию и онлайн-мониторинг беспилотников в воздушном пространстве класса "H" на расстоянии нескольких сотен метров при выключенной сотовой связи с использованием смартфона. Технология повысит прозрачность применения дронов и доверие к беспилотной авиации, а также станет дополнительным инструментом смягчения действующих в регионах ограничений на полеты. Она рассчитана на работу не только с воздушными, но и с наземными и водными беспилотниками.

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