В Петербурге разработали приложение-путеводитель по достопримечательностям города

При покупке билетов в музей пользователям предлагают получить скидку на визит в виртуальный.

В Петербурге создали приложение "Музейный барон", которое познакомит жителей города и туристов с достопримечательностями Северной столицы. Проект побелил в конкурсе региональных цифровых сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Через приложение пользователи смогут покупать билеты в реальный музей. При осуществлении оплаты веб-серферам предлагают получить скидку на посещение виртуального музея.



Мини-приложение работает на базе VK. Рекламу проекта пока не запустили. Сервис скачали уже более 10 тыс. человек.

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Коллаж: Piter.tv