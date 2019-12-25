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В Петербурге разработали приложение-путеводитель по достопримечательностям города
Сегодня, 9:15
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В Петербурге разработали приложение-путеводитель по достопримечательностям города

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При покупке билетов в музей пользователям предлагают получить скидку на визит в виртуальный.

В Петербурге создали приложение "Музейный барон", которое познакомит жителей города и туристов с достопримечательностями Северной столицы. Проект побелил в конкурсе региональных цифровых сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Через приложение пользователи смогут покупать билеты в реальный музей. При осуществлении оплаты веб-серферам предлагают получить скидку на посещение виртуального музея.

Мини-приложение работает на базе VK. Рекламу проекта пока не запустили. Сервис скачали уже более 10 тыс. человек.

Ранее на Piter.tv: c 31 октября за вход в Екатерининский парк платить не нужно.

Коллаж: Piter.tv

Теги: куда сходить, новые технологии, приложение-путеводитель, разработчики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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