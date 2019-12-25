С 31 октября за вход в Екатерининский парк платить не нужно

За период с апреля по октябрь посещаемость парка выросла на 44 процента.

Жители Петербурга с 31 октября смогут посещать Екатерининский парк бесплатно. Акция связана с переходом на зимний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Царское село".

Известно, что за период с апреля по октябрь посещаемость парка выросла на 44 процента. Поток посетителей увеличился из-за снятия ковидных ограничений.

В Царском Селе туристы чаще всего заходят именно в Екатерининский парк. Интересны им и дворцы Пушкина.

В нынешний высокий сезон в царскосельских парках было высажено 112 тысяч цветов. Администрация ГМЗ "Царское Село"

Ранее на Piter.tv: жители Петербурга могут посетить Екатерининский и Александровский дворцы по одному билету.

Фото: ВКонтакте / ГМЗ "Царское Село"