Жители Петербурга могут посетить Екатерининский и Александровский дворцы по одному билету

Акцию запускают с 4 ноября. Горожанам предлагают сходить в два музея по цене одного.

Все желающие могут посетить с ноября Екатерининский и Александровский дворцы по единому билету. Акцию вводят второй год подряд. Добавим, что предложение действует только в осенне-зимний сезон по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ "Царское Село".

Комплексный билет можно купить на сайте музея или в музейных кассах, но только до 14 часов. Такой билет стоит дешевле, чем отдельные.

Стоимость комплексного билета "Два дворца" для взрослых составит 1100 рублей. Пенсионерам предлагают купить его за 650 рублей, студентам – за 650 рублей и курсантам за эту же сумму.

Напомним, что с 31 октября посетители смогут не платить за вход в Екатерининский парк. Предложение действует до середины апреля.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"