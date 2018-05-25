Парки Петродворцового района закрыли из-за непогоды

В Северной столице уже сутки задувает сильный ветер. Ломаются ветви деревьев.

Сегодня, 30 октября, закрыли все парки ГМЗ "Петергоф". На меру пошли, чтобы обезопасить посетителей от последствий бушующего ветра. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Сотрудники парков верят, что завтра климатические условия в городе улучшатся и жители Северной столицы смогут пройтись по любимым местам. Однако синоптики предупреждают, что и в понедельник сохранится ненастная погода.

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Фото: ВКонтакте / Петергоф