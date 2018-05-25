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Парки Петродворцового района закрыли из-за непогоды
Сегодня, 16:16
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Парки Петродворцового района закрыли из-за непогоды

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В Северной столице уже сутки задувает сильный ветер. Ломаются ветви деревьев.

Сегодня, 30 октября, закрыли все парки ГМЗ "Петергоф". На меру пошли, чтобы обезопасить посетителей от последствий бушующего ветра. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника. 

Сотрудники парков верят, что завтра климатические условия  в городе улучшатся и жители Северной столицы смогут пройтись по любимым местам. Однако синоптики предупреждают, что и в понедельник сохранится ненастная  погода. 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти выпал первый снег – видео.

Фото: ВКонтакте / Петергоф

Теги: закрыли парки, петергоф, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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