Парки Петродворцового района закрыли из-за непогоды

Сегодня, 30 октября, закрыли все парки ГМЗ "Петергоф". На меру пошли, чтобы обезопасить посетителей от последствий бушующего ветра. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Сотрудники парков верят, что завтра климатические условия в городе улучшатся и жители Северной столицы смогут пройтись по любимым местам. Однако синоптики предупреждают, что и в понедельник сохранится ненастная погода.
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Фото: ВКонтакте / Петергоф
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