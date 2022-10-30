В Ленобласти выпал первый снег – видео

В Ленобласти выпал первый снег. Об этом сообщили пользователи в tg-канале "Санкт-Петербург Онлайн".
Жители заметили дыхание зимы в Сясьстрое, Тихвине и Бокситогорске. Напомним, синоптики предположили, что в Петербурге сегодня тоже выпадет снег. Однако пока в регионе светит солнце, осадков ничего не предвещает.
Добавим, что в городе сегодня задувает сильный ветер. Порывы достигают 17 м/с. В МЧС рассказали, как позаботиться о себе во время сильного ветра.
Видео: Телеграм / Санкт-Петербург Онлайн
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