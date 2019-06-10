Синоптик заявил, что сегодня в Петербурге может выпасть первый снег

В большинстве районов в воскресенье ожидается дождь.

В последнее воскресенье октября в Петербурге выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тыловая, холодная часть циклона, центр которого в середине дня окажется над Архангельской. Михаил Леус, синоптик

Столбики термометров покажут +5 градусов. Вечером подморозит до +1 градуса. Подует северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv: к декабрю в "Севкабель Порту" появится зимняя горка.

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