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Синоптик заявил, что сегодня в Петербурге может выпасть первый снег
Сегодня, 9:13
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Синоптик заявил, что сегодня в Петербурге может выпасть первый снег

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В большинстве районов в воскресенье ожидается дождь.

В последнее воскресенье октября в Петербурге выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тыловая, холодная часть циклона, центр которого в середине дня окажется над Архангельской. 

Михаил Леус, синоптик

Столбики термометров покажут +5 градусов. Вечером подморозит до +1 градуса. Подует северо-западный ветер, порывы которого будут достигать  18 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. 

Ранее на Piter.tv: к декабрю в "Севкабель Порту" появится зимняя горка.

Фото: pexels

Теги: дождь, первый снег, погода, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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