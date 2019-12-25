К декабрю в “Севкабель Порту” появится зимняя горка

В будни билет на зимний аттракцион обойдется в 150 рублей, в выходные придется отдать 200 рублей.

В "Севкабель Порту" появится зимняя горка. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург". В группе в соцсети "ВКонтакте" самой площадки пока такой информации не было.

Кататься на такой горке можно будет на "ватрушке". В будни билет на зимний аттракцион обойдется в 150 рублей, в выходные придется отдать 200 рублей.

Горку планируют установить в начале декабря.

Ранее на Piter.tv: "Севкабель Порт" и "Новая Голландия" откроют ледовые катки в течение месяца.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург