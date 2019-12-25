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К декабрю в “Севкабель Порту” появится зимняя горка
Сегодня, 18:30
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К декабрю в “Севкабель Порту” появится зимняя горка

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В будни билет на зимний аттракцион обойдется в 150 рублей, в выходные придется отдать 200 рублей. 

В "Севкабель Порту" появится зимняя горка. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург". В группе в соцсети "ВКонтакте" самой площадки пока такой информации не было. 

Кататься на такой горке можно будет на "ватрушке". В будни билет на зимний аттракцион обойдется в 150 рублей, в выходные придется отдать 200 рублей. 

Горку планируют установить в начале декабря. 

Ранее на Piter.tv: "Севкабель Порт" и "Новая Голландия" откроют ледовые катки в течение месяца.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

 

Теги: зимняя горка, куда сходить в петербурге, отдых зимой, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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