К декабрю в “Севкабель Порту” появится зимняя горка

В "Севкабель Порту" появится зимняя горка. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург". В группе в соцсети "ВКонтакте" самой площадки пока такой информации не было.
Кататься на такой горке можно будет на "ватрушке". В будни билет на зимний аттракцион обойдется в 150 рублей, в выходные придется отдать 200 рублей.
Горку планируют установить в начале декабря.
Ранее на Piter.tv: "Севкабель Порт" и "Новая Голландия" откроют ледовые катки в течение месяца.
Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все