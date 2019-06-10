Из-за непогоды в Петербурге отменили развод мостов 30 октября

Порывы ветра достигают 23 м/с.

Сегодня ночью, 30 октября, в Петербурге не разводили мосты. Причиной тому стал сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Мостотрест".

В ночь на 30.10.2022 мосты не разводятся в связи с ухудшением метеорологических условий. Пресс-служба "Мостотреста"

В последнее воскресенье октября в Петербурге выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров покажут +5 градусов. Вечером подморозит до +1 градуса. В городе с утра будет дуть очень холодный и сильный ветер.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"