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Из-за непогоды в Петербурге отменили развод мостов 30 октября
Сегодня, 9:27
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Из-за непогоды в Петербурге отменили развод мостов 30 октября

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Порывы ветра достигают 23 м/с.

Сегодня ночью, 30 октября, в Петербурге не разводили мосты. Причиной тому стал сильный ветер. Об этом сообщили в  пресс-службе предприятия "Мостотрест". 

В ночь на 30.10.2022 мосты не разводятся в связи с ухудшением метеорологических условий.

Пресс-служба "Мостотреста"

В последнее воскресенье октября в Петербурге выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров покажут +5 градусов. Вечером подморозит до +1 градуса. В городе с утра будет дуть очень холодный и сильный ветер.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: ветер, дождь, мостотрест, непогода, отмена развода мостов, снег
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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