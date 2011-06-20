В МЧС рассказали, как позаботиться о себе во время сильного ветра

Жителям не стоит сегодня устраивать прогулки. Если выход на улицу неизбежен, то важно соблюдать осторожность.

Сегодня в Петербурге бушует ветер. Порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Спасатели рассказали жителям города, как обезопасить себя от стихии. Рекомендациями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Горожанам нужно убрать вещи со двора и балкона, чтобы они не упали на других людей. Рекомендуется закрыть окна. Машины лучше оставить в гараже или подальше от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

Жителям не стоит сегодня устраивать прогулки. Если выход на улицу неизбежен, то важно соблюдать осторожность. Нельзя ходить под деревьями, шаткими строениями, рекламными баннерами и около домов с неустойчивой кровлей.

Ранее на Piter.tv: из-за непогоды в Петербурге отменили развод мостов 30 октября.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ТП Санкт-Петербург