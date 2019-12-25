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В Ленобласти 31 октября выпадет мокрый снег и появится гололедица
Сегодня, 15:16
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В Ленобласти 31 октября выпадет мокрый снег и появится гололедица

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Температура воздуха ночью составит  0...-5 градусов, днем потеплеет до  +1...+6 градусов.

В понедельник, 31 октября, в Ленобласти ожидается переменная облачность. В регионе выпадет мокрый снег. День будет холодным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. 

Температура воздуха ночью составит  0...-5 градусов, днем потеплеет до  +1...+6 градусов. Подует северо-западный ветер. Ночью порывы будут достигать 15-17 м/с. Днем до 5-10 м/с.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти выпал первый снег – видео

Фото: Pxhere

Теги: мокрый снег, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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