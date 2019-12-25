Петербургские ученые изобрели прибор для наблюдения за беременностью с телефона

Аппарат при помощи специальных датчиков регистрирует и обрабатывает сигналы двигательной активности плода.

Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" изобрели прибор для контроля за развитием плода в утробе матери. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Аппарат при помощи специальных датчиков следит за двигательной активностью плода, а потом передают информацию на телефон или компьютер. Благодаря такому устрйоству женщина может непрерывно следить за малышом, не отрываясь от привычных дел.

Прибор взял грант на молодежном конкурсе инновационных проектов СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Сейчас разработчики модернизируют его. Планируется добавить новые каналы мониторинга и алгоритмы для повышения эффективности работы устройства.

Ранее в СПБГУПТД разработали самоочищающуюся одежду.

Фото: pexels.com