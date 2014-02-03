В СПБГУПТД разработали самоочищающуюся одежду

Ученые рассказывают, что за 20 минут под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей ткань будет самоочищаться в случае загрязнения органическими веществами.

В воскресенье, 10 октября,стало известно, что ученые СПБГУПТД разработали самоочищающуюся одежду и планируют запускать ее в производство. Об этом сообщает "АиФ Петербург".

По словам Натальи Дащенко, доцента кафедры химических технологий им проф. А.А. Хархарова Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, в отличие от других видов самоочищающихся тканей, созданных в России, наша разработка уникальна тем, что покрытие может наноситься и закрепляться на тканях любого состава, в том числе с содержанием металлизированных нитей и смеси различных волокон.

Ученые рассказывают, что за 20 минут под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей ткань будет самоочищаться в случае загрязнения органическими веществами. За 50 минут - для натуральных органических загрязнителей, например, чай, кофе, вишневый сок. Неорганические загрязнения такие как земля и сажа удаляются с такой поверхности путем захвата стекающими каплями воды, поскольку покрытие обладает такой структурой поверхности.

Кроме этого, ткань может менять оттенок в зависимости от того, как на них упадет свет. Новый материал можно использовать в производстве спортивного инвентаря и одежды, эластичных, фиксирующих повязок, наколенников и налокотников, для обивки инвалидных кресел. Отечественным проектом уже заинтересовались турецкие предприниматели.

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