Переработку пластикового мусора в дизельное топливо предложили в Петербурге

Полипропилен, из которого состоят бутылки, одноразовая посуда и многое другое, разлагается в природе десятки и сотни лет.

Переработку составляющей пластикового мусора (полипропилен) в дизельное топливо предложили в Петербурге. С инициативой выступили ученые кафедры химических технологий им. проф. А.А. Хархарова Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Как сообщается на ресурсах СПбГУПТД, из полипропилена производят одноразовую посуду, бутылки, трубы, корпуса бытовых приборов, детали транспортных средств, канцелярию. Этот материал составляет часть отходов, попадающих на полигоны, а разлагается в природе десятки и сотни лет.

При помощи установления температурных режимов полипропилен удалось подвести под состояние дизельного топлива, которое содержит от 40 до 60% высших парафинов. Полученный результат составил 55%. Топливо с такой процентной составляющей используется в грузовом транспорте, в поездах, тракторах, морских судах, самолетах.

Испытания проводились на полипропиленовых гранулах и измельченном полипропиленовом мусоре – одноразовой посуде. Топливо им удалось получить с помощью гидрокрекинга — химического процесса, направленного на расщепление углеродного скелета и на насыщение вещества водородом.

В планах ученых масштабировать тестовые испытания для определения количественных показателей химического процесса, что позволит выстроить точную модель внедрения технологии в промышленность.

До этого специалисты ИТМО предлагают новый метод проектирования гибких, безопасных и энергоэффективных роботов, которые могут взаимодействовать с объектами в незнакомом пространстве. Ученые продемонстрировали возможности метода на компактном прыгающем роботе.

Фото: ВКонтакте / СПбГУПТД