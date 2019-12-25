В ИТМО научились создавать гибких роботов

Новые роботы смогут эффективнее взаимодействовать с незнакомым окружением: людьми, предметами, поверхностью земли.

В среду, 28 июля, пресс-служба Университета ИТМО поделилась результатами последнего изобретения. Специалисты предлагают новый метод проектирования гибких, безопасных и энергоэффективных роботов, которые могут взаимодействовать с объектами в незнакомом пространстве. Ученые продемонстрировали возможности метода на компактном прыгающем роботе.

Так называемые "классические" индустриальные роботы эффективно работают только в определенной статичной среде и только с теми объектами, которые заранее учтены на этапе программирования. Новая модель робота может безопасно и эффективно физически взаимодействовать с незнакомым окружением: людьми, предметами, поверхностью земли. Такой робот станет помощником в инспекции и обслуживании инфраструктуры, доставке грузов или уходе за пожилыми людьми.

С помощью морфологического расчета мы проектируем сложную механическую систему, действия которой будут определены простыми алгоритмами. Большая часть требуемой динамики уже заложена в самой системе, а алгоритмы необходимы только для стабилизации и дополнения движения механизмов робота. сотрудник факультета систем управления и робототехники ИТМО Иван Борисов

По словам студента магистратуры по направлению "Робототехника" Кирилла Насонова, спроектированный и собранный прототип компактного прыгающего робота подтвердил гипотезы ученых.

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Фото: пресс-служба ИТМО