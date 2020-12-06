Стало известно, какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты петербургских вузов

Выпускники школ все больше интересуются digital-средой.

Несмотря на рост цен на высшее образование, молодые люди продолжают подавать документы в учебные заведения Петербурга. Так, в политехнический университет Петра Великого в этом году рассматривают более 61 тыс. заявлений о поступлении. Представители городских институтов сообщили "Невским Новостям", какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов.

В ИТМО молодые люди интересуются направлениями, связанными с IT. Например, программной инженерией, информационными системами и технологиями, прикладной математикой и информатикой, экотехнологиями и биоинформатикой. В СЗИУ РАНХиГС молодежь выбирает бизнес-информатику, экономическую безопасность и экономику. В СПбПУ бакалавры рассматривают магистерские программы "Электроэнергетика", "Информационная безопасность" и "Юриспруденция".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в общежития петербургских вузов заселяют только с прививкой или медотводом.

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