В общежития петербургских вузов заселяют только с прививкой или медотводом

Студенты начали получать памятки о заселении в общежитие только при наличии прививки.

В этом сезоне в общежитие петербургского университета могут заселиться только студенты, предоставившие сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или медотвод. Такое условие выдвинули уже два вуза, передает "Фонтанка".

Так, на официальном сайте Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения появилось объявление: к перечню обязательных документов для получения места нужно приложить сертификат или справку о медотводе.

До этого подобная информация появилась в Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I. По данным издания, получить место в общежитии от этого вуза можно и при наличии антител.

Ранее мы писали, что в Петербурге более 15 тысяч иностранцев будут привиты вакциной "Спутник Лайт".

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