  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В общежития петербургских вузов заселяют только с прививкой или медотводом
Сегодня, 14:49
68
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В общежития петербургских вузов заселяют только с прививкой или медотводом

0 0

Студенты начали получать памятки о заселении в общежитие только при наличии прививки.

В этом сезоне в общежитие петербургского университета могут заселиться только студенты, предоставившие сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или медотвод. Такое условие выдвинули уже два вуза, передает "Фонтанка".

Так, на официальном сайте Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения появилось объявление: к перечню обязательных документов для получения места нужно приложить сертификат или справку о медотводе. 

До этого подобная информация появилась в  Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I. По данным издания, получить место в общежитии от этого вуза можно и при наличии антител.

Ранее мы писали, что в Петербурге более 15 тысяч иностранцев будут привиты вакциной "Спутник Лайт".

Фото: Pexels

Теги: вакцина от коронавируса, вузы в спб, коронавирус, петербург
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии