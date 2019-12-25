В Петербурге более 15 тысяч иностранцев будут привиты вакциной "Спутник Лайт"

Иностранные граждане сами выбрали данный препарат.

Проживающие в Петербурге иностранные граждане будут привиты от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

В настоящее время Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма принимает заявки от работодателей и учебных заведений на вакцинацию иностранцев. В пресс-службе Смольного рассказали, что более 15 тысяч иностранцев желают привиться именно вакциной "Спутник Лайт". За четыре дня более 400 компаний сделали запрос на вакцинацию данным препаратом.

В Смольном добавили, что петербургские работодатели и учебные заведения могут узнать необходимую информацию о вакцинации иностранных граждан по круглосуточным телефонам контактного центра: 8 (812) 324-03-03, 8 (800) 222-88-12. Также ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма". Заявку на вакцинацию можно подать в электронной форме.

Ранее эпидемиолог рассказала об особенностях вакцины "Спутник Лайт". По мнению специалиста, данная вакцина подходит для переболевших горожан.

Фото: Piter.tv