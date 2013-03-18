Эпидемиолог рассказала об особенностях вакцины "Спутник Лайт"

Вакцина подходит для переболевших ковидом горожан.

В понедельник, 12 июля, в ходе онлайн-конференции "Бизнес в пандемию. Вакцинация от COVID-19: правда и мифы" заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" Юлия Соттаева рассказала об особенностях вакцины "Спутник Лайт".

Медик не рекомендует препарат петербуржцам, которые ещё не переболели коронавирусной инфекцией. В данном случае вакцина менее эффективна в отличии от своих "коллег", поскольку она используется только единоразово. По словам Соттаевой, риск заболеть коронавирусом достаточно высок. Однако единоразовое введение вакцины медик отнесла и к плюсам. По словам специалиста, данная вакцина подходит для переболевших горожан.

Соттаева добавила, что вакцина не является абсолютным гарантом безопасности. Однако прививка способна сократить число летальных исходов. Ко второму варианту склоняется и Роспотребнадзор, который призвал привить всех россиян.

Фото: Piter.tv