Абитуриентам хотят дать право выбирать форму поступления

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой изменить правила поступления.

В России могут изменить порядок учёта результатов Единого государственного экзамена и дополнительных вступительных испытаний при приёме в вузы. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко. Он направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову, в котором предложил пересмотреть действующие правила приёмной кампании. Об этом сообщают "Известия".

Суть инициативы — предоставить поступающим право выбора формы вступительных испытаний по каждому предмету: либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза, но не по обеим формам одновременно по одному и тому же предмету. Как пояснил парламентарий, действующая практика, при которой абитуриент должен сдавать и ЕГЭ, и дополнительное вступительное испытание (ДВИ), создаёт неравные стартовые условия.

По словам Аксененко, подготовка к ДВИ требует дополнительных временных и финансовых затрат: посещения подготовительных курсов, приобретения специализированной литературы, а иногда и переезда в город, где находится вуз. Для абитуриентов из отдалённых регионов и семей с невысоким доходом такие расходы могут становиться серьёзным барьером. Кроме того, дополнительные испытания по тому же профильному предмету, который уже был оценён в рамках ЕГЭ, означают двойную проверку одних и тех же знаний, что не повышает объективность отбора, а создаёт дополнительную административную и психологическую нагрузку на выпускников.

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Фото: Piter.tv