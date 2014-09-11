Вуз Петербурга введет выплаты абитуриентам до 100 тысяч рублей

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет ввел новые меры поддержки для поступающих в 2026 году. Размер единовременной выплаты будет зависеть от категории абитуриента.

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет запустил программу единовременных выплат для абитуриентов 2026 года. Максимальный размер поддержки составит 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе вуза.

Самую крупную выплату смогут получить поступающие на очную форму обучения с высокими результатами ЕГЭ по профильным предметам. Для выпускников агротехнологических классов предусмотрена выплата в размере 30 тыс. руб.

Еще 30 тыс. руб. смогут получить абитуриенты, которые поступают на очное обучение по целевым направлениям.

В университете отметили, что интерес к аграрным специальностям остается высоким. За первые недели работы приемной комиссии в СПбГАУ поступило более 17 тыс. заявлений от абитуриентов.

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет является одним из основных центров подготовки специалистов для агропромышленного комплекса Северо-Западного федерального округа. Одним из ключевых направлений работы вуза остается развитие целевого обучения.

Университет сотрудничает с крупными предприятиями отрасли, среди которых агрохолдинги "Эконива", "Роскар", "Выборжец", "Новая Голландия" и "Северная", а также племенные заводы, ветеринарные клиники и научно-исследовательские организации. Кроме того, среди партнеров вуза находится комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific