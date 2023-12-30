Систему для контроля качества микроимплантов разработали в Петербурге

До появления комплекса проверка точности изготовления выполнялась традиционным способом, с применением ручных инструментов вроде микрометров и штангенциркулей.

Инженеры из Петербурга разработали уникальную российскую технологию автоматизированного контроля качества мелких металлических изделий, включая зубные импланты. Инновационный аппаратно-программный комплекс "Микрометрон" полностью заменил ручной труд, существенно ускоряя процесс измерения и исключая человеческий фактор.

До появления комплекса проверка точности изготовления выполнялась традиционным способом, с применением ручных инструментов вроде микрометров и штангенциркулей. Теперь же специалисты используют контрольно-измерительную машину и специальное программное обеспечение, которое проводит высокоточную оценку габаритов и механических характеристик продукции размером до 30 миллиметров.

Руководитель лаборатории "Интеллектуальные оптические системы" Университета ИТМО Федор Иночкин рассказал, что программа способна решать сразу две важные задачи: проверять размеры изделия согласно техническому заданию и контролировать качество механической обработки поверхностей. Это позволяет выявить даже мельчайшие отклонения и убедиться в полном соответствии готовой продукции заявленным стандартам.

Данная технология универсальна и пригодна не только для стоматологической отрасли, но и для машиностроительных отраслей, таких как выпуск авиационных двигателей, турбостроение и изготовление высокоточных механизмов.

Ранее мы сообщили о том, что стало известно, какие научные открытия сделали за последнее время в Петербурге.

Фото: пресс-служба Университета ИТМО