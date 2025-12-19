Стало известно, какие научные открытия сделали за последнее время в Петербурге

День российской науки отпразднуют 8 февраля.

Исследователи Института искусственного интеллекта Университета ИТМО разработали уникальную платформу ConnectPT, предназначенную для оптимизации транспортного планирования. Эта система, основанная на применении графовых нейронных сетей, способна анализировать тысячи вариантов маршрутов и выбирать оптимальный сценарий с использованием минимально необходимого набора исходных данных — сведений о градостроительных зонах и дорожном покрытии.

Методика позволяет выявить степень дискриминации жителей отдельных районов по уровню доступности общественного транспорта, оценивая, насколько трудности передвижения влияют на качество жизни местных жителей,комментирует руководитель Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергей Митягин.

Система готова выдавать аналитические данные за считанные часы и доступна профессионалам-транспланировщикам и специалистам IT-компаний в форме открытой библиотеки программных инструментов.

Учёные НИУ ВШЭ исследуют способы улучшения процесса целевого приема в высшие учебные заведения. Одна из главных проблем — необходимость найти алгоритм, позволяющий гармонично сочетать интересы студента, вуза и работодателя, удовлетворяя потребности всех сторон. До сих пор была разработана процедура подбора исключительно для двустороннего рынка, где участвуют студенты и образовательные программы. Эффективное и устойчивое решение для трёхсторонней структуры — студент, вуз и предприятие-заказчик — остаётся открытым вопросом, подчеркивает руководитель лаборатории теории игр и принятия решений в Санкт-Петербурге Александр Нестеров.

Современные механизмы отбора часто приводят к негативным последствиям: учащимся становится сложно поддерживать интерес к обучению, работодатели сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, а итоговая неудовлетворённость возникает у всех заинтересованных лиц. Эксперты указывают на статистические данные: вероятность исключения целевых студентов превышает аналогичный показатель бюджетных учащихся в восемь раз, а разница в конкурсных баллах между двумя категориями достигает порой 20% и более.

Возможным решением видится предварительное распределение целевых мест между предприятиями и учебными программами, создавая условия для осознанного выбора будущих студентов.

Группа международных исследователей, в которой значительную роль играют учёные Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), представила итоги самого крупного в истории научного изучения генетических аспектов психических заболеваний. Результаты опубликованы в авторитетном журнале Nature.

Ученые инициировали формирование внутреннего российского психиатрического консорциума, возглавил который доктор медицинских наук Александр Кибитов. Одним из условий вступления в международную ассоциацию было предоставление базы данных хотя бы по одной тысяче генетических образцов. Нам удалось собрать необходимые материалы, провести клиническую оценку и стандартизировать генетический анализ по международным критериям, рассказывает директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ Рауль Гайнетдинов.

Полученная база данных объединяет около миллиона историй болезней с четырнадцатью различными диагностическими признаками, от шизофрении до синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Совместная работа учёных СПбГУ и НИИ психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева обеспечила включение в базу двух тысяч образцов.

Исследование показало неожиданную взаимосвязанность многих психических расстройств. Оказалось, что депрессия, тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое состояние, детская гиперактивность и даже аутизм имеют общие генетические корни. Общие паттерны позволяют пересмотреть классификацию психических заболеваний и разработать принципиально новые методы диагностики и терапии.

