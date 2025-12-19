Петербургские ученые разработали кремниевые датчики для лидарных систем

Лавинные фотодиоды являются современными элементами фотоники, которые реализуются в составе больших интегральных схем с числом компонентов вплоть до миллиона единиц в одном чипе.

Российские ученые из Центра научных исследований института "Электрон", входящего в госкорпорацию "Ростех", создали уникальные отечественные лавинные фотодиоды, представляющие собой кремниевые сенсоры высокого разрешения — 500×700 пикселей. Такие устройства пригодны для массового производства и станут основой для современных лидарных технологий, сообщил гендиректор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников.

Лавинные фотодиоды являются современными элементами фотоники, которые реализуются в составе больших интегральных схем с числом компонентов вплоть до миллиона единиц в одном чипе. Это инновационная альтернатива традиционным вакуумным фотоэлектронным умножителям, которые используются для преобразования слабых световых сигналов в электроимпульсы. Фотодиоды изготавливаются по современным планарным технологиям на основе кремния, обеспечивая низкую стоимость и широкие возможности для серийного выпуска.

Эти высокочувствительные приборы находят применение в различных сферах, где требуется регистрация маломощных световых потоков, таких как системы обнаружения быстродвижущихся объектов, исследование следов излучения элементарных частиц в оптических средах, биомедицинские исследования и телекоммуникационные линии оптоволокна.

Разработка отечественных лавинных фотодиодов основана на новейших технологиях кремниевого производства, что позволяет создавать недорогие и массовые решения. Лавинный фотодиод функционирует путем приема и усиления сигнала, используя эффект лавинного умножения, при котором количество электронов многократно увеличивается для повышения чувствительности детектора.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)