Петербургские ученые успешно испытали авиационное биотопливо нового типа

В Петербурге создали SAF.

В Санкт-Петербурге завершились испытания российского авиационного биотоплива, разработанного учеными центра промышленных инноваций "Газпром нефти", которое может снизить экологическую нагрузку авиации.

Отечественное авиационное биотопливо класса SAF, созданное петербургскими специалистами, успешно прошло полный цикл испытаний. В ходе разработки ученые синтезировали компоненты авиационного керосина из отработанного фритюрного масла и животных жиров. Разработанный продукт рассматривается как инструмент для сокращения воздействия воздушного транспорта на атмосферу и повышения конкурентоспособности российских авиакомпаний на международных маршрутах.

Программа испытаний включала лабораторные исследования и тестирование на стендовом реактивном двигателе. Инженеры воспроизвели ключевые режимы работы авиационной силовой установки, включая взлет, крейсерский полет и посадку. По итогам тестирования подтверждена стабильная работа оборудования и зафиксировано снижение экологического воздействия. Полученные результаты планируется использовать при формировании единого национального стандарта для синтетических SAF-компонентов авиационных топлив.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"