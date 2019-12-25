NY Post заявила, что США ждут поступления дизеля РФ на их рынок в скором времени

The New York Post сообщили о том, что Москва согласилась направить Вашингтону существенный объем топлива.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе ждут того, что российское дизельное топливо поступит на внутренний рынок США в течение следующих двух недель. Соответствующими данными поделились западные журналисты из газеты The New York Post со ссылкой на источники. Один из источников СМИ отмечает, что если все необходимое было сделано, то энергетический ресурс в стране следует ждать именно в указанный период. Он добавил, что Москва согласилась направить Белому дому "весьма существенный" объем дизеля. Таким образом ресурс будет поставлен в США до проведения промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на третье ноября.

Напомним, что 9 октября глава России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Политические лидеры обсудили друг с другом том поставки нефтепродуктов. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

Бензин в Петербурге становится доступнее, наличие топлива выросло за неделю.

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