В ближайшее время первые образцы отправят на передовую для испытания в боевых условиях.

В России разработали мобильный робот-турель для штурмовых действий и их поддержки. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Народного фронта.

В разработке принимали участие создатели гусеничной платформы "Варан" и турели ДУП-2. Отмечается, что штурмовик успешно прошел испытания, приближенные к боевым. Расстояние управления составляет до 15 километров. В ближайшее время первые образцы отправят на передовую для испытания в боевых условиях.

Ранее мы сообщали, что Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: ТАСС