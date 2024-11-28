  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:19
89
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В России разработали мобильный робот-турель для штурмовых действий и их поддержки

0 0

В ближайшее время первые образцы отправят на передовую для испытания в боевых условиях.

В России разработали мобильный робот-турель для штурмовых действий и их поддержки. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Народного фронта.

В разработке принимали участие создатели гусеничной платформы "Варан" и турели ДУП-2. Отмечается, что штурмовик успешно прошел испытания, приближенные к боевым. Расстояние управления составляет до 15 километров. В ближайшее время первые образцы отправят на передовую для испытания в боевых условиях.

Ранее мы сообщали, что Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: ТАСС

Теги: народный фронт, разработка, робот-турель
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии