В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают студентов

Молодых людей привлекают к "собеседованиям в крупные компании".

На российской территории злоумышленники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам якобы пройти престижную летнюю стажировку. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "РИА Новости" поделились эксперты онлайн-платформы "Мошеловка" Народного фронта. Криминальный сценарий связан с тем, что в процессе оформления документов у кандидата на рабочее место аферисты в реальности выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты, покупки корпоративного программного обеспечения или прохождения платного онлайн-тестирования.

Мошенники публикуют на бесплатных площадках и в соцсетях фальшивые вакансии, маскируясь под HR-департаменты крупных известных корпораций или популярные карьерные порталы. Соискателям предлагают невероятно привлекательные условия: высокую оплату с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам лета. пресс-служба "Мошаловки"

Спеиалисты рекомендуют проверять наличие вакансии или программы стажировок непосредственно на официальном сайте организации, узнавать информацию через официальные службы поддержки. При этом крупные авторитетные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов. Также переговоры не проводятся у серьезных структур не могут проводиться анонимно через мессенджеры, а также требовать предоплату.

"Народный фронт": мошенники начали продавать в Telegram несуществующие экскурсии.

Фото: Piter.tv