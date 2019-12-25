В России создали хлеб с двухлетним сроком годности. Об этом заявил начальник отдела космического питания НИИ Андрей Ведерников в рамках круглого стола партии "Единая Россия" в Московской городской думе. Его слова приводит ТАСС.

Хлеб, который можно хранить два года, разработали специалисты отдела космического питания совместно с Минобороны РФ. Ведерников отметил, что продукт был создан на основе хлеба, разработанного для космонавтов еще в Советском Союзе. Отметим, что ранее замдиректора по научной работе НИИ хлебопекарной промышленности Владимир Мартиросян сообщал о разработке технологии для приготовления и отправки питы космонавтам на МКС.

На основе хлеба, который был разработан для космонавтов еще в 1960-е и 1970-е года, мы сейчас совместно с министерством обороны разработали хлеб, чей срок хранения два года. Алексей Ведерников, начальник отдела космического питания НИИ

Фото: pxhere.com