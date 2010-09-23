Петербург стал лидером по разработке и выпуску беспилотных систем

Город активно формирует новую отрасль беспилотных технологий.

Петербург формирует опорную площадку для развития беспилотных систем в России, объединяя производство, испытания и образовательные проекты в отрасли. Об этом сообщил губернатор по итогам прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Беглова, Северная столица производит около трети всех беспилотных аппаратов в стране и участвует в реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". В городе утверждена и выполняется Программа развития беспилотной авиации до 2030 года. Ключевым участником стал АО "Технопарк Санкт-Петербурга", признанный научно-производственным центром испытаний и компетенций Минпромторга России.

За 2024–2025 годы в отрасль привлечено около 1,5 млрд рублей федеральных средств. В резидентуре НПЦ БАС "Технопарка" работают 71 компания-резидент, реализовано 15 прототипов на грантовое финансирование. С июля по октябрь 2025 года проведено более 50 испытательных и демонстрационных полетов, проверялись летные характеристики, системы управления и связь дронов в условиях радиоэлектронного воздействия. Город также развивает подготовку кадров: в соревнованиях по беспилотным технологиям участвовали более 300 школьников и студентов Петербурга и Ленинградской области. На территории особой экономической зоны строится новый комплекс НПЦ БАС площадью 18 тыс. квадратных метров, где резиденты смогут разрабатывать и производить беспилотные системы с налоговыми и таможенными преференциями.

Петербург готовит открытие гражданского воздушного пространства для беспилотников, включая создание двух посадочных площадок и испытательного полигона в 2026 году.

Фото: unsplash (George Kroeker)