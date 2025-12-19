Глава РФ не стал отвечать на вопрос о "секрете".

Владимир Путин не подмигнул в подтверждение существования инопланетян. Соответствующее заявление ранее сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президента в рамках мероприятия попросили подмигнуть в том случае, если ему известно о существовании внеземной жизни, но эта информация якобы является засекреченной для общественности. Журналист телеканала ВГТРК Павел Зарубин задал вопрос политическому лидеру о том, собирается ли тот подмигивать в качестве ответной реакции.

Я вам подмигну потом. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025