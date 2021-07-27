Глава РФ оценил внешнюю угрозу, которую ученые зафиксировали около нашей планеты.

Владимир Путин пошутил, что отправит к Юпитеру межзвездную комету 3I/ATLAS, которая в текущую пятницу 2025 года окажется на минимальном расстоянии своей траектории от Земли. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

Луна от нас находится на расстоянии 400 тысяч километров. А объект, о котором вы говорите, (комета 3I/ATLAS - ред.) находится на расстоянии сотен миллионов километров. Я не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру. Владимир Путин, президент РФ

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025