Компания Samsung представила гигантский телевизор QLED 8K

Компания Samsung Electronics представила гигантский телевизор QLED 8K. Диагональ его экрана составляет 98 дюймов (почти 250 см). Презентационный ролик появился на YouTube.
Как понятно из наименования, телевизор показывает в разрешении 8К. Заявленная максимальная яркость экрана — 4000 нит. Устройство может самостоятельно менять степень исходящего от экрана света, учитывая освещенность помещения и картинку. За звук в Samsung QLED 8К отвечает технология AI Sound, благодаря которой делается акцент на центральные звуки, например голос. Это создает эффект присутствия у зрителей.
В России продажи телевизора стартуют 22 апреля. Его стоимость оценивается в шесть миллионов рублей. Первым покупателям подарят премиальный саундбар HW-N950, который поддерживает технологии DTS:X и Dolby Atmos.
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Видео: YouTube / Karl Conrad
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