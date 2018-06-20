Названы пять лучших смартфонов с мощной батареей

Эти гаджеты могут работать без подзарядки несколько дней.

Эксперты назвали пятерку смартфонов с мощной батареей. Эти гаджеты могут работать без подзарядки в течение нескольких дней.

Первое место досталось среднебюджетному телефону Samsung Galaxy M20, который вытеснил с лидирующей позиции более дешевых китайских конкурентов. Аппарат имеет емкость батареи 5000 мАч. Кроме того, в его арсенале есть хорошая камера, которая может снимать фото и записывать видео в разрешении 1080p 30fps.

На втором и третьем месте оказался Asus ZenFone Max Pro (M1) и Motorola Moto E5 Plus. Не смотря на то, что они оснащены посредственными камерами, у них хороший аккумулятор емкостью 5000 мАч. Эти телефоны будет непросто разрядить в течение дня.

В пятерку лидеров попал ZTE Blade A6. Самый мощный аккумулятор среди представленных моделей имеет Oukitel K7 Power. 10 000 мАч позволят пользователю не заряжать телефон в течение 5-7 дней.

Ранее мы писали, что Samsung анонсировала выход смартфона Galaxy A80 с вращающейся камерой.

Видео: YouTube