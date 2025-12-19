Отмечается, что проверка устройств сводится к их включению и проводится как дополнительная мера безопасности.

В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров при необходимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Отмечается, что проверка устройств сводится к их включению и проводится как дополнительная мера безопасности. В метрополитене Москвы сослались на службы стандартов безопасности, установленных приказом Министерства транспорта РФ. Все пассажиры метро проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.

Согласно приказу Минтранса, досмотр телеаппаратуры, фотоаппаратов, мобильных телефонов, персональных компьютеров проводится "посредством включения и проверки работоспособности".

