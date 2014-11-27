Злоумышленник подменял их на нерабочие устройства и возвращал посылки под видом отказа.

Полиция задержала жителя Бийска, который похищал заказанные по почте телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленник скупал поврежденные смартфоны и искал в интернете объявления о продаже аналогичных моделей в хорошем состоянии. Используя фиктивные аккаунты, он заказывал гаджеты по почте, а затем подменял их на нерабочие устройства и возвращал посылки под видом отказа.

Отмечается, что мужчина пользовался похищенными телефонами сам или перепродавал их, тратя деньги на личные нужды. В ходе обыска его квартиры обнаружили более 50 мобильных устройств и 60 SIM-карт. Возбуждены уголовные дела.

Видео: ГУ МВД по Алтайскому краю