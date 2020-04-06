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Финляндия будет отслеживать перемещение телефонов у границы с Россией
Сегодня, 14:32
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Финляндия будет отслеживать перемещение телефонов у границы с Россией

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Система отслеживания будет поэтапно вводиться в 2026 и 2027 годах.

Финляндия будет отслеживать перемещение телефонов у границы с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По информации источника, система отслеживания будет поэтапно вводиться в 2026 и 2027 годах. Ее установят для восточной границы с Россией и морских районов. При этом пограничники не будут наделены полномочиями прослушивать содержание обнаруженных сообщений.

Уточняется, что система будет установлена на новых самолетах и кораблях наблюдения и позволит пограничникам обнаруживать местоположение радиочастотного излучения.

Ранее мы сообщали, что на границе с Финляндией задержали пятерых иностранцев, пытавшихся покинуть Россию.

Фото: pxhere.com

Теги: отслеживание, россия, телефоны, финляндия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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