На границе с Финляндией задержали пятерых иностранцев, пытавшихся покинуть Россию

Оба случая произошли в Выборгском районе в апреле этого года.

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудники пограничной службы предотвратили две попытки нелегального пересечения государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В первом случае недалеко от российско-финляндской границы был задержан один иностранец. У него при себе были тёплая одежда, средства гигиены и наличные деньги. По информации Пограничного управления ФСБ, он собирался пересечь границу вне пунктов пропуска. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы.

Второй случай произошёл в том же районе. Пограничники задержали сразу четверых граждан других стран, которые также пытались незаконно покинуть территорию России. Их действия квалифицировали как попытку пересечения границы группой лиц по предварительному сговору.

В ведомстве напомнили, что нарушение пограничного законодательства грозит не только штрафами, но и уголовным наказанием. За подобные преступления предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет.

Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Петербургу и Ленобласти предупреждает: пешеходная составляющая пункта пропуска "Нарва-1" приостановит работу с 30 апреля по 2 мая.

Фото и видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области