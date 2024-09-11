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Пункт пропуска "Нарва-1" закроют на три дня
Сегодня, 15:09
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Пункт пропуска "Нарва-1" закроют на три дня

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Из-за этого отменяются автобусы из Петербурга в Эстонию.

Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Петербургу и Ленобласти предупреждает: пешеходная составляющая пункта пропуска "Нарва-1" приостановит работу с 30 апреля по 2 мая.

Необходимо учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты следования.

Пресс-служба Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Петербургу и Ленобласти

Из-за этого отменяются автобусы из Петербурга в Эстонию. Ограничения вводят в связи с проведением учений. В ходе учений "отработают действия в условиях миграционного давления и разрешение кризиса национальной обороны".

Границу получится пересечь на пунктах пропуска "Койдула" и "Лухамаа". Без изменений отправятся прямые рейсы по маршруту Таллинн — Петербург — Таллинн через пограничный пункт "Лухамаа". 

Фото: ВКонтакте / Lux Express 

Теги: кпп, нарва-1
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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