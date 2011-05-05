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С 30 апреля по 2 мая отменят автобусы из Петербурга в Эстонию
Сегодня, 9:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 30 апреля по 2 мая отменят автобусы из Петербурга в Эстонию

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Ограничения будут действовать до 2 мая в связи с проведением учений.

С 30 апреля отменят рейсы из Петербурга в Эстонию на время закрытия границы. Об отмене автобусов Lux Express, которые следуют через пограничный пункт Нарва-1, сообщили в официальной группе ВКонтакте Lux Express.

Ограничения будут действовать до 2 мая в связи с проведением учений. В ходе учений в Эстонии "будут отрабатываться действия в условиях миграционного давления и разрешение кризиса национальной обороны". Рейсы по маршрутам Таллинн – Санкт-Петербург и Рига – Санкт-Петербург (и обратно), отправляющиеся через пункт Нарва-1, отменены. Пограничный пункт возобновит свою работу 03 мая в 07:00.

В период ограничений границу можно будет пересечь на пунктах пропуска "Койдула" и "Лухамаа", которые работают круглосуточно и без выходных. Без изменений отправятся прямые рейсы по маршруту Таллинн – Санкт-Петербург – Таллинн через пограничный пункт Лухамаа.

Фото: ВКонтакте/ Lux Express

Теги: нарва, эстония
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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