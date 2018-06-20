Samsung анонсировала выход смартфона Galaxy A80 с вращающейся камерой

Компания опубликовала в Twitter презентационное видео.

Samsung показала на видео новый смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой. Ролик появился на официальной странице компании в Twitter.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, который имеет разрешение 1080 x 2400 пикселей. В смартфон встроен подэкранный дактилоскопический сканер и тройная камера 48 и 8 Мп. Также есть ToF-сенсор и батарея емкостью 3700 мАч с 25-ваттной быстрой зарядкой. Galaxy A80 имеет восьмиядерный процессор, 8 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти.

Телефон, работающий на ОС Android 9.0 Pie, можно будет купить в России с 27 мая. Его стоимость оценивается в 49 990 рублей.

Ранее мы писали, что в России появится мобильный оператор для военных.

Фото, видео: Twitter / Samsung Mobile