В России появится мобильный оператор для военных

"Воентелеком" получил лицензию на 5 лет.

У российских военных появится свой мобильный оператор Mobile Virtual Network (MVNO). Подконтрольный Минобороны РФ "Воентелеком" получил лицензию на 5 лет для работы по всей стране. Об этом сообщают "Ведомости".

Виртуальный мобильный оператор будет работать на сетях TELE2. По мнению экспертов, MVNO "Воентелекома" станет одним из самых крупнейших операторов в стране. Его отличительной особенностью станет защищенность сети.

Услугами MVNO смогут воспользоваться не только военные, но и жители военных городков. Представители Минобороны и "Воентелекома" пока отказались говорить о новинке.

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