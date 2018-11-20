Samsung показала на видео Galaxy S10 с гибким дисплеем

Презентация телефона состоится 20 февраля.

Официальный канал Samsung Vietnam опубликовал на YouTube видео, на котором можно внимательно рассмотреть новый смартфон компании с гибким дисплеем.

Отметим, что презентация Galaxy S10 состоится 20 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked. Кроме того, существует большая вероятность того, что компания выпустить более подробный анонс складной модели.

По предварительной информации, смартфон получил два дисплея — гибкий OLED-дисплей Infinity Flex и вспомогательный экран на внешней стороне, который можно использовать в том случае, когда аппарат находится в сложенном состоянии. Внешний дисплей имеет размер 4,58 дюймов при соотношении сторон 21:9, разрешении HD+ (840 х 1960 пикселей) и плотности изображения 420 dpi. Основной дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма, соотношение сторон 4,2:3, разрешение QXGA+(1536 х 2152 пикселей) и плотность 420 dpi.

В Корее смартфон будет продаваться за 2 млн вон без учета субсидий от операторов. Это составляет около 1779 долларов или 120 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в сети появился видеообзор смартфона-циклопа iPhone XI.

Видео: YouTube / Samsung Vietnam