В сети появился видеообзор смартфона-циклопа iPhone XI

Пользователи интернета смогут оценить внешний вид устройства и его характеристики.

В сети появился видеообзор нового смартфона от компании Apple. На записи можно рассмотреть окончательный дизайн iPhone XI и ознакомиться с его характеристиками.

Пользователи интернета сравнили новый "айфон" с циклопом. Причиной тому стала горизонтальная тройная камера, расположенная вверху по центру на задней панели девайса. Новый смартфон будет представлен в трех размерах: 4,7; 5 и 5,5 дюймов. Кроме того, аппарат обзаведется портом USB Type-C, а также аккумулятором емкостью в 4000 мАч.

Презентация нового iPhone XI состоится в сентябре этого года. Устройство будет доступно в нескольких цветах, среди которых серебристый, золотой, серый и голубой.

Ранее Xiaomi показала на видео свой складывающийся втрое смартфон.

Фото: Twitter / 91mobiles

Видео: YouTube / Inventions TV